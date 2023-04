Passions romantiques Orangerie du Parc de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. A partir de 7 ans. payant Tarif unique : 10 € Gratuit pour les moins de 12 ans Retrouvez Alexandre Kantorow, David Moreau et Maxime Quennesson au cœur du Parc de Bagatelle, le 20 mai prochain à 16h, pour un programme romantique. Les Musicales de Bagatelle fêtent leurs 15 ans ! Créé en 2008, le festival « Les Musicales de Bagatelle » est LE rendez-vous incontournable pour découvrir les jeunes artistes lauréats de la Fondation Banque Populaire et l’occasion pour la Fondation de mettre en valeur son action en faveur de la musique classique et contemporaine qu’elle mène depuis trente ans. Le temps d’un week-end, à travers 4 concerts exceptionnels, les lauréats de la Fondation Banque Populaire, qu’ils soient interprètes ou compositeurs, exprimeront leur talent les 20 et 21 mai prochain, au cœur du Parc de Bagatelle à Paris. Le 20 mai à 16h, Alexandre Kantorow, David Moreau et Maxime Quennesson vous proposeront un programme entièrement romantique. Ils sont nés avec la musique. On ne présente plus le père d’Alexandre Kantorow, le violoniste Jean-Jacques Kantorow. Pour Maxime Quennesson, c’est un père cor solo de l’Orchestre National de France, Jean-Paul Quennesson. Pour le violoniste David Moreau, c’est une incroyable fratrie de musiciens, frères et sœurs : tous font de la musique à un haut niveau. Ils ont la musique dans le sang, passion inaltérable, avec la fougue de leurs vingt ans. Tourments et emportements garantis. Direction artistique : Rodolphe Bruneau-Boulmier Avec : Alexandre Kantorow (piano), David Moreau (violon) et Maxime Quennesson (violoncelle) Programme : Brahms : Sonate pour violon et piano, op.108 n°3 Tchaïkovski : Trio op. 50 « À la mémoire d’un grand artiste » Orangerie du Parc de Bagatelle Grille d’Honneur, allée de Longchamp 75016 Paris Contact : https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/ 01 58 40 66 58 https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle https://www.lesmusicalesdebagatelle.com/concert/passions-romantiques/

