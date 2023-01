Passions romantiques, esprit vaudou – Orchestre de chambre de Paris Théâtre des Champs-Elysées, 6 avril 2023, Paris.

Le jeudi 06 avril 2023

de 20h00 à 23h00

. payant

Plein: 55€ / 42€ / 30€ / 17€ / 10€ Réduit : 40€ / 30€ / 24€ / 14€ / 8€ Moins de 28 ans : 10€

La jeune pianiste franco-haïtienne Célimène Daudet liera le romantisme de Schumann et Brahms à la fougue de la compositrice haïtienne Carmen Brouard.

Quel lien pourrait-on établir entre le romantisme de Schumann et Brahms, et la fougue de la compositrice haïtienne Carmen Brouard ? Voici un concert où le déchaînement des passions romantiques du XIXe siècle trouve son écho un siècle plus tard, avec une invocation des forces obscures venue des Caraïbes. Tempêtes, tourments, résurrections animent deux oeuvres majeures du répertoire allemand – Ouverture, Scherzo et Finale, que Schumann considérait comme sa deuxième symphonie, et la deuxième symphonie de Brahms. Esprits, êtes-vous là ? En 1984, la compositrice haïtienne Carmen Brouard réveille une autre force de la nature, pas moins tumultueuse : celle du guide des morts de la mythologie vaudou, Baron-La-Croix, « chef des esprits macabres et grivois ». Il fait figure d’un emblème sulfureux, dont la jeune pianiste franco-haïtienne Célimène Daudet, dirigée par le chef Antonio Méndez, révèlera toute la sombre puissance.

Le programme

SCHUMANN Ouverture, Scherzo et Finale

CARMEN BROUARD Baron-La-Croix, pour piano et orchestre

BRAHMS Symphonie n° 2 en ré majeur

Les artistes

Antonio Méndez direction

Célimène Daudet piano

Orchestre de chambre de Paris

Théâtre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 Paris

Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/passions-romantiques-esprit-vaudou/ 0970808070 billetterie@ocparis.com https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/passions-romantiques-esprit-vaudou/

