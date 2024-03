Passions partagées La Celle-Dunoise, mercredi 13 mars 2024.

Passions partagées La Celle-Dunoise Creuse

“Passions Partagées” c’est une rencontre entre deux personnes autour d’une même passion.

Cette soirée est l’occasion de partager des expériences, des récits de vie, des désirs, et des points de vue et de découvrir des personnalités qui habitent notre territoire et en font sa richesse.

La soirée est animée par un membre de l’association. C’est l’occasion de discuter tous ensemble et de partager un bon repas avec nos invités (12 euros, entrée, plat, dessert, hors boissons).

Le 1er RDV est prévu le 13/03 à 19h avec Pascal Hivonnet qui a créé avec sa femme la ferme équestre La Chevauchée sur la commune de Bussière Dunoise et y a développé une activité d’accueil touristique il y a quelques années.

Dans une commune voisine Félix Urban vient de s’installer et, après de longues études, il a décidé de bifurquer et de se lancer dans la confection du pain

Soirée uniquement sur inscription. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:00:00

fin : 2024-03-13 20:00:00

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Passions partagées La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Pays Dunois