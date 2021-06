Passions Nautiques ou Passions Equestres Le Home du Cotentin, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Agon-Coutainville.

Passions Nautiques ou Passions Equestres

du lundi 12 juillet au dimanche 22 août à Le Home du Cotentin

Equitation : 3 séances de 2h par semaine pratiquées en collaboration avec le centre équestre d’Agon Coutainville. Les jeunes sont répartis par niveau et dans la mesure du possible par âge afin de permettre une progression homogène. La pédagogie employée est une pédagogie basée sur le jeu qui privilégie des mises en situation afin que l’enfant acquiert assez rapidement une certaine autonomie. Par ce biais les enfants développent de l’habilité technique via la pratique à cheval ou poney ; découvrent les allures en toute confiance via la voltige et enfin acquièrent un savoir et un ‘savoir être’ via les soins aux chevaux et les notions d’hippologie. Suivant l’âge et le niveau, l’enfant pourra découvrir de nouvelles disciplines afin de s’initier à de nouvelles sensations équestres (Voltige, Tir à l’arc , Horse Ball, CSO, Cross) Selon le niveau, une promenade sur la plage peut également être envisagée Le centre équestre dispose d’une Cavalerie de 50 chevaux et poneys (shetland, double poney, cheval). Avec des installations de qualité dont 2 manèges couverts et un manège circulaire. Les moniteurs du centre équestre sont titulaires de brevets d’états d’éducateurs sportifs. Le centre équestre est agréé École française d’équitation label cheval et poney Au programme également : char à voile, voile, sortie à la Journée pour découvrir les Mystères et énigmes du Mont Saint-Michel : Captivés par l’enceinte fortifiée qui s’élève devant eux, les enfants franchissent murailles et pont-levis, intrigués par la fascinante épopée du Mont-Saint-Michel. Pourquoi les pèlerins faisaient-ils au Moyen Age leur testament avant de venir ici ? Que signifient ces étranges marques au sol qu’il faut enjamber ? Devinettes et jeux guident les enfants jusqu’au sommet de la Merveille des Merveilles… – Trésors de pêche : Sortie Pêche à Pied A marée basse, les enfants vont découvrir les trésors de pêche (coquillages, mollusques, crabes…) et visiter les parcs à huîtres sur la grande plage d’Agon avec un pêcheur professionnel – Promenades nature : Découverte des prés-salés, de la pointe d’Agon et pique-nique selon programme – Baignade et jeux de plage sur la plage d’Agon à 50 mètres du Home du Cotentin – Piscine : baignade à la piscine De Coutances – Des ateliers créatifs et de découverte du milieu : – Conception, fabrication et lâcher de cerfs volants, – Atelier nœuds marins – Atelier photos…. – Activités manuelles, artistiques et sportives, – Ferme Pédagoqique – Sortie découverte de la région, animation locales…. – Tir à l’Arc Veillées, soirées à thème, barbecue, animations, organisées par l’équipe Charlotte loisirs Le centre est situé à 50 mètres de la mer et au cœur de la station balnéaire, Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets..

Séjour : 545 €/semaine. Supplément Transport (nous consulter) : Paris, Fontainebleau, Chartres, Le Mans, Rouen, Nantes, Granville.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Home du Cotentin 1 rue Amiral Tourville – 50230 AGON COUTAINVILLE Agon-Coutainville Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T08:30:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T08:30:00;2021-08-01T16:30:00 2021-08-01T17:00:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T00:30:00;2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T15:00:00;2021-08-22T16:30:00 2021-08-22T17:00:00