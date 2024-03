Passionément baroque Rouen, mardi 26 mars 2024.

Passionément baroque Rouen Seine-Maritime

Un concert pour les amoureux du baroque, ou pour en faire la découverte ! C’est une explosion de sonorités et de rythmes qui nous emporte dans un tourbillon coloré. Retrouvez les œuvres les plus théâtrales et fougueuses de maîtres du baroque comme Vivaldi, Jiránek ou Haendel.

À la Chapelle Corneille, les

– Mardi 26 mars 2024 à 20h

– Dimanche 31 mars 2024 à 11h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:00:00

fin : 2024-03-26

Rue Bourg l’abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

L’événement Passionément baroque Rouen a été mis à jour le 2024-03-20 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES