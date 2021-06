Roquemaure Roquemaure Gard, Roquemaure Passion vigneron au Domaine Castel Oualou Roquemaure Roquemaure Catégories d’évènement: Gard

Roquemaure

Passion vigneron au Domaine Castel Oualou Roquemaure, 17 juin 2021-17 juin 2021, Roquemaure. Passion vigneron au Domaine Castel Oualou 2021-06-17 18:00:00 – 2021-06-17 Domaine Castel Oualou Chemin de l’Ollivière

Roquemaure Gard Roquemaure EUR 8 8 Balade privilégiée et intimiste !

Rencontre d’1h30 environ en compagnie d’un vigneron composée : d’une balade dans les vignes, d’une visite de la cave de vinification, et d’une dégustation des vins accompagnée d’une assiette apéritive. tourisme@grandavignon.fr +33 4 66 90 21 01 Balade privilégiée et intimiste !

Rencontre d’1h30 environ en compagnie d’un vigneron composée : d’une balade dans les vignes, d’une visite de la cave de vinification, et d’une dégustation des vins accompagnée d’une assiette apéritive.

Détails Catégories d’évènement: Gard, Roquemaure Étiquettes évènement : Autres Lieu Roquemaure Adresse Domaine Castel Oualou Chemin de l'Ollivière Ville Roquemaure lieuville 44.04462#4.7475