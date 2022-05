Passion Surf CENTRE LE ROUERGUE Meschers-sur-Gironde Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Meschers-sur-Gironde

Passion Surf CENTRE LE ROUERGUE, 18 juillet 2022, Meschers-sur-Gironde. Passion Surf

du lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet à CENTRE LE ROUERGUE

### Ton séjour Direction la cote sauvage pour vivre de ta passion pendant cette semaine. Que tu sois débutant ou expert de la glisse, ce séjour est fait pour toi. Au programme, sensations, frissons, rire, dépassement de soi … tu passeras par toutes les émotions au contact des vagues et des spots de cet environnement envoutant. Les moniteurs, diplômés d’état en surf te guideront pour progresser chaque jour. Tu apprendras au quotidien des nouvelles techniques et postures pour dompter la vague au contact de tes nouveaux ami(e)s. Enfile ta combi et prends la vague de la colo passion surf. ### Hébergement Hébergement situé en bord de mer Chambres de 4 personnes. ### Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques

675

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CENTRE LE ROUERGUE rue du château d’eau Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T10:30:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T15:00:00

Détails Catégories d'évènement: Charente-Maritime, Meschers-sur-Gironde
Lieu CENTRE LE ROUERGUE Adresse rue du château d'eau Ville Meschers-sur-Gironde
Departement Charente-Maritime

Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime