Passion selon saint Matthieu de J. S. Bach par l’Ensemble Choral de Vincennes et le Choeur Sans Frontières Eglise Saint-Louis de Vincennes Vincennes, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 21h00 à 23h30

Le mardi 26 mars 2024

de 20h30 à 23h00

Le samedi 16 mars 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. payant

30 euros en prévente, 35 euros sur place, gratuit pour les moins de 12 ans, étudiants : 10 euros.

Réservation : https://www. choeursansfrontieres.fr / https://www.ecv94.org, 06 11 59 39 49, FNAC

Le Chœur Sans Frontières en partenariat avec l’ensemble Choral de Vincennes proposent 3 concerts exceptionnels de La Passion selon Saint Matthieu.

Certaines œuvres littéraires ou musicales traversent le temps sans perdre leur pertinence, leur force et continuent de fasciner. Il en va ainsi pour la Passion selon Saint Matthieu, composée par Jean-Sébastien Bach et donnée pour la 1ère fois il y a bientôt 3 siècles, qui conserve aujourd’hui son pouvoir de nous interpeler, nous éblouir, nous émouvoir.

Portée par un texte dense et une musique admirable, elle propose une magnifique et profonde méditation sur ce qu’est l’humanité, ses parts d’ombre et de lumière, et son indestructible espérance d’un chemin vers un avenir meilleur.

Le concert est produit par deux ensembles vocaux expérimentés (Ensemble Choral de Vincennes et Chœur Sans Frontières) accompagnés d’une vingtaine d’instrumentistes de l’orchestre de Versailles de Saskia Lethiec et de jeunes chanteurs solistes professionnels. Vincent Lièvre-Picard sera le récitant.

Eglise Saint-Louis de Vincennes 22 rue Faÿs 94300

Contact : https://www.choeursansfrontieres.fr +33611593949 https://www.choeursansfrontieres.fr https://www.ecv94.org

