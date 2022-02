Passion selon Saint Matthieu BWV 244 de Johann Sebastian Bach Église Saint-Roch, 5 avril 2022, Paris.

Passion selon Saint Matthieu BWV 244 de Johann Sebastian Bach

Église Saint-Roch, le mardi 5 avril à 20:30

**Thomas Walker, ténor, Évangéliste** **Henk Neven, baryton, Christ** **Berit Norbakken, soprano** **Olivia Vermeulen, alto** **Kieran Carrel, ténor** **André Morsch, basse** Deux orchestres et deux chœurs : la Passion selon Saint Matthieu est sans doute la partition la plus vaste de Bach, créée à l’Église Saint-Thomas de Leipzig en 1727. Comme l’ont signalé tous les musicologues, elle couronne, pourrait-on dire, la science « mathématique » du compositeur, sommet d’un contrepoint sans équivalent dans l’histoire de la musique. Pourtant – et c’est là le tour de force absolu réalisé par Bach –, elle distille une humanité bouleversante, à l’image du Erbarme dich pour alto avec son violon éploré, l’une des mélodies les plus célèbres du répertoire baroque. Aux côtés de la Messe en si mineur, cette Passion trône majestueusement sur le monde spirituel de son temps. Avec des solistes d’exception (Thomas Walker et Henk Neven sont, respectivement, l’Évangéliste et le Christ les plus remarqués du moment), Daniel Reuss nous offrira une lecture bouleversante du Chemin de Croix, galvanisant un chœur et un orchestre d’une splendeur sonore incomparable.

Tarifs : 55, 38, 22€ Étudiants : 15€

Cappella Amsterdam Orchestre du XVIIIe Siècle Daniel Reuss, direction

Église Saint-Roch 296 rue Saint-Honoré, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles



