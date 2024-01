Passion selon Saint Jean – Concerts sur Toiles Eglise Saint-Roch Paris 1er, vendredi 15 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h30 à 22h00

Le samedi 16 mars 2024

de 20h30 à 22h00

Le vendredi 15 mars 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

Venez écouter la Passion selon Saint Jean

de Bach en découvrant une scénographie numérique originale du célèbre Chemin de Croix de l’artiste peintre contemporain Bruno Desroche.

Le Chœur Éphata est heureux de vous convier à ses prochains concerts durant lesquels il présentera la Passion selon Saint-Jean en concert sur toiles. Pour sa nouvelle saison, ce chœur de jeunes chanteurs âgés de 18 à 24 ans a souhaité porter un projet tout à fait singulier autour du chef-d’œuvre incontesté de Bach.

À la fois auditeur et spectateur, le public découvrira au fil du concert une scénographie numérique originale du Chemin de Croix de l’artiste peintre contemporain Bruno Desroche. Cette mise en perspective des toiles vous plongera dans ce récit profond et bouleversant et en sublimera l’écoute et la compréhension.

Lors de chacun de ces concerts, l’entrée libre permettra de rendre cette œuvre magistrale accessible à tous.

Comment ne pas être saisi par ce mariage audacieux entre la musique et l’art pictural ?

Entrée gratuite, sans inscription, participation libre

Eglise Saint-Roch 296, Rue Saint Honoré 75001 Paris 1er

Contact : choeurephata@gmail.com https://www.facebook.com/choeurEphata https://www.choeurephata.com/pr%C3%A9sentation-du-projet

choeur Ephata