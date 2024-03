Passion Piano Elsa Lovat et Laurent Genty Bibliothèque municipale Dinan, vendredi 12 avril 2024.

Passion Piano Elsa Lovat et Laurent Genty Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

Duo Piano/voix

Chansons françaises des années folles

Elsa Lovat (voix) et Laurent Genty (piano)

Il y a pour chaque période de la vie des mélodies qui chantent. On entend et on se souvient, d’une personne, d’un lieu, d’un événement. Les chansons comme des madeleines font surgir des souvenirs passés.

Celles que vous allez entendre, ont été écrites pendant l’entre-deux-guerres. De la chanson réaliste en passant par la musique de film, chacune porte en elle un petit monde, une histoire à découvrir. Les mots sont ceux des poètes, Prévert, Francis Carco ou Jean Renoir, les mélodies tendres, celles de Charlie Chaplin ou de Kosma. L’inspiration nous vient des grandes interprètes de l’époque Fréhel, Lucienne Delyle, Rina Ketty pour ne citer qu’elles. Un concert d’une heure pour que vivent au présent ces airs du passé !

Sur inscription

Salle Mathurin-Monier

Les inscriptions pour cette soirée musicale sont possibles à partir de 18 heures le mardi 9 avril :

– De chez vous, via le lien web qui vous sera communiqué à 18 heures, le 9 avril sur le site du réseau Lirici

– À la Bibliothèque municipale de Dinan

– Par téléphone au 02 96 39 04 65.

Une inscription par personne, le nombre de places est limité à 65 personnes (pour chaque concert). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 19:00:00

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne bm@dinan.fr

L’événement Passion Piano Elsa Lovat et Laurent Genty Dinan a été mis à jour le 2024-03-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme