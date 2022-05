Passion Piano Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Passion Piano Bibliothèque municipale de Dinan 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan
2022-05-13

Bibliothèque municipale de Dinan 20 rue Waldeck-Rousseau

Salle Mathurin-Monier/Bibliothèque municipale de Dinan.

Récital de piano avec Coralie KARPUSautour des oeuves de Chopin, Debussy, Schumann…

Professeur- accompagnatrice au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes

ainsi qu’au Pôle d’Enseignement Supérieur Bretagne-Pays de Loire.

bm@dinan.fr +33 2 96 39 04 65

Participez au tirage au sort pour y assister

