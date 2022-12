PASSION MODÉLISME TRAINS & BATEAUX Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

PASSION MODÉLISME TRAINS & BATEAUX
Ancienne Criée Place Boston Le Croisic Loire-Atlantique

2022-12-17 – 2022-12-15

Place Boston Ancienne Criée

Le Croisic

Loire-Atlantique Exposition « Maquettes, bateaux & trains miniatures » Organisée par l’association Rail miniature de la Côte d’Amour et Club de modélisme de la Côte Sauvage.

Entrée libre.

Du samedi 17 au 31 décembre (fermée le 25 décembre), de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Du samedi 17 au 31 décembre (fermée le 25 décembre), de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les vendredis 23 et 30 décembre, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Association Rail miniature de la Côte d'Amour et Club de modélisme de la Côte Sauvage

