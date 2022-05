PASSION MER – 9/11 ans LA LONDE LES MAURES, 17 juillet 2022, La Londe-les-Maures.

PASSION MER – 9/11 ans

du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet à LA LONDE LES MAURES

Un séjour pour les passionnés d’activités nautiques et aquatiques ! Vogue au gré du vent, plonge à la découverte des fonds marins, puis rejoins la splendide île de Porquerolles. PROGRAMME : descriptif détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) VOILE (2 séances) : prends la barre de ton catamaran ou de ton optimist et navigue le long des belles plages du littoral méditerranéen. RANDONNEE AQUATIQUE (1 séance) avec ton masque, tes palmes et ton tuba, tu découvriras les splendeurs de la Méditerranée ILE DE PORQUEROLLES : découvre cette ile paradisiaque : bains de mer, visite du village et dépaysement assuré! ACTIVITES SUR LE CENTRE : jeux sportifs, baignades, guitare, visite du port de La Londe, veillées, temps libres… Documents obligatoires : Attestation d’aptitude à la pratique des activités aquatiques et nautiques. Certificat médical de non contre-indication à l’activité plongée. Transport : pas de transport Odel ; les familles accompagnent et viennent chercher leur(s) enfant(s) en début et fin de séjour. En dehors des activités accessibles à pied, transfert en minibus ou bus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement : en chambres de 3 à 4 enfants avec salle de bain individuelle ou dans le village de bungalows toilés composés de 2 chambres de 4 lits, blocs sanitaires collectifs, douches et WC individuels à proximité.

645 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

La Londe-les-Maures Var



