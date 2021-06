Passion Med – 7j Centre LES FLOTS, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, SANARY SUR MER.

Passion Med – 7j

du lundi 12 juillet au dimanche 18 juillet à Centre LES FLOTS

Tu vas pouvoir inventer tes vacances à l’aide des animateurs en glissant ici des baignades et grands jeux, là un zeste de farniente et en saupoudrant le tout de quelques activités à la carte sans oublier de relever le goût de ton séjour par des veillées, des boom et autres moments festifs …. Pour bien terminer ta recette de vacances réussies n’oublies pas ton certificat d’aisance aquatique qui sera ton passeport pour la découverte de plusieurs activités sportives de glisse et une aventure sous marine avec une sortie en mer en bateau ponctuée par un baptême de plongée afin d’aller à la rencontre des poulpes, saupes et mérous. Pour résumé, voici le programme de ta future colo préférée : – Activités nautiques (2 séances de Paddle…) – un baptême de plongée sous marine – Une découverte du village médiéval du Castellet – rencontre avec des artistes locaux – Une sortie à Aqualand – Baignades, grands jeux, et veillées. Test d’aisance aquatique obligatoire pour les activités nautiques Autorisation parentale et certificat médical de non contre indication pour la plongée sous marine Ce séjour offre un cadre idéal pour répondre aux objectifs éducatifs identifiés par l’Education Nationale : – Maîtrise de la langue française (enrichissement du vocabulaire spécifique aux activités nautiques et la plongée sous marine) – Méthodes et outils pour apprendre (utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles) – Compétences sociales et civiques (Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Activités nautiques). Sensibilisation à la sécurité dans la pratique d’un sport, confiance en soi. Respect des règles de sécurité (plongée). Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes) – Culture et scientifique (Savoir observer, comparer, questionner par la réalisation d’activité autour de la pêche à pied par exemple. Comprendre la notion de pression et l’interaction avec le corps humain lors de la plongée. Découverte du monde sous marin et approche de la découverte de ce milieu.) – Représentation du monde et de l’activité humaine (Découvertes du Village Médiéval du Castellet et de ce milieu naturel protégé. Protection / Durabilité) [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document « Protocole sanitaire »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Au rythme des vagues et de la Provence !

Centre LES FLOTS 340 Allée Thérèse, 83110 SANARY SUR MER SANARY SUR MER Var



