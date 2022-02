Passion locale Sauvagnon, 3 avril 2022, Sauvagnon.

Passion locale Sauvagnon

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon

EUR 0 0 A l’occasion de ses 30 ans la Société d’Horticulture et Botanique Béarn – Soule organise « PASSION JARDIN ».

Une trentaine d’exposants : pépiniéristes spécialisés, associations amies, organismes publics, des artistes, des artisans… et les créations du groupe « Art Floral » de la SHBBS.

Des animations pour les adultes… démonstration de teinture et les enfants …Ferme en balade, atelier vannerie buissonnière.

En matinée :

Atelier Zéro Déchets avec Hervé Codhant sur inscription.

11 h : forum-débat « Nouveaux rapports avec la nature » avec Philippe Bertrand.

L’après-midi :

Atelier pour les enfants : Petites Bêtes du Sol avec Hervé Codhant.

Conseils en jardinage par Michel Kubiak, chroniqueur de France Bleu Béarn.

15h : conférence de Xavier Mathias.

Restauration sur place (sandwiches, grillades, gourmandises).

+33 6 14 93 62 08

Passion Jardin

Sauvagnon

