Passion jardin Sauvagnon, 2 mai 2022, Sauvagnon.

Passion jardin Sauvagnon

2022-05-02 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon

EUR 0 0 Nouvelle édition de « PASSION – JARDIN » à Sauvagnon, pour fêter les 30 ans de la SHBBS. Manifestation gratuite, pour tout public. Exposants (pépiniéristes, artistes, artisans…) et créations du groupe « Art Floral » de la SHBBS. Animations en matinée : Atelier zéro déchets (sur inscription) et Forum-débat avec Philippe BERTRAND « Nouveaux rapports avec la Nature ». Animations l’après-midi : ateliers pour les enfants « Petites bêtes » et Conseils en jardinage par Michel KUBIAK. Restauration sur place.

+33 6 14 93 62 08

SHBBS

Sauvagnon

