Passion Escargot Cravanche, 19 juillet 2022, Cravanche.

Passion Escargot Cravanche

2022-07-19 – 2022-07-19

Cravanche Territoire-de-Belfort Cravanche

Venez visiter le parc d’élevage de la ferme hélicicole des Essarts et découvrez un animal atypique et surprenant. Petite dégustation de produits transformés en fin de visite.

A partir de 12 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par