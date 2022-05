Passion coco, Concert musique Latino, 2 juillet 2022, .

Passion coco, Concert musique Latino

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 21:30:00

C’est du côté des cocotiers et des plages de sable blanc d’Amérique du Sud que nous finirons cette soirée en compagnie du groupe Passion Coco !

Le quatuor PASSION COCO allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels colombiens et plus largement tropicaux fusionnent, à grands coups de pédales d’effets, avec des gammes africaines, des riffs de rock psychédélique, des ambiances dignes d’un western spaghetti… Le tout raconté en espagnol par des voix suaves.

DURÉE : 1h00

C’est du côté des cocotiers et des plages de sable blanc d’Amérique du Sud que nous finirons cette soirée en compagnie du groupe Passion Coco !

Le quatuor PASSION COCO allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels colombiens et plus largement tropicaux fusionnent, à grands coups de pédales d’effets, avec des gammes africaines, des riffs de rock psychédélique, des ambiances dignes d’un western spaghetti… Le tout raconté en espagnol par des voix suaves.

DURÉE : 1h00

C’est du côté des cocotiers et des plages de sable blanc d’Amérique du Sud que nous finirons cette soirée en compagnie du groupe Passion Coco !

Le quatuor PASSION COCO allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels colombiens et plus largement tropicaux fusionnent, à grands coups de pédales d’effets, avec des gammes africaines, des riffs de rock psychédélique, des ambiances dignes d’un western spaghetti… Le tout raconté en espagnol par des voix suaves.

DURÉE : 1h00

Marie Préchac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par