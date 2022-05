PASSION CHEVAL (6j ou 12j) le gîte des mesangères, 8 juillet 2022, Mézeray.

Nous proposons à votre enfant de vivre ses vacances dans un manoir, jouxtant un centre équestre. Côtoyer chaque jour les chevaux, découvrir leur quotidien, quoi de mieux pour apprendre en s’amusant ? Mézeray est situéee à 30 km du Mans et à 20 km de La Flèche, au coeur de la Sarthe, dans un environnement rural plein de charme. Dans le cadre du dispositif « colos apprenantes », nous privilégions les apprentissages davantage sous forme ludiques que scolaires. Notre projet éducatif précise en effet que “le séjour de vacances ouvert à tous donne à ‘enfant des possibilités diverses parce qu’il est un temps : – de découverte par ses sens, – d’expériences personnelles et en groupes, – où l’on pratique des activités permettant le plaisir intellectuel, l’assurance de soi, la découverte de soi et des autres, – favorisant la créativité, l’imagination et l’apprentissage de l’autonomie et de sa sociabilité progressive”. Notre centre de vacances jouxte le centre équestre de la cavalerie de Mézeray, qui sera notre terrain de découverte du monde équin. Soigner son cheval, le monter, le nourrir, étudier son mode de vie, connaître les grandes compétitions et les écoles de dressage, choisir son équipement… De l’anatomie au comportement, de l’histoire du cheval à l’équitation, des soins quotidiens aux sports et loisirs, Les activités phares : • Activité en lien avec les chevaux(*) : 3 séances par semaine (6 séances pour le séjour de 12 jours). Randonnée sur sentier balisé, soins des chevaux, monte, … • Visite du Cadre Noir de Saumur : 1 demi-journée. Mondialement reconnu pour son école équestre et ses spectacles exceptionnels, les enfants y apprendront comment les écuyers dressent leurs chevaux, et les verront à l’oeuvre dans les manèges. Ils découvriront aussi les écuries, la sellerie et l’école où sont formés les cadres de l’équitation, • Pêche : 1 séance, • Une sortie au zoo de La Flèche (uniquement pour le séjour de 12 jours), • Baignades en été dans le lac de la Monnerie, bordé d’une plage de sable fin, attenant au centre (aux vacances d’automne, une séance piscine). Prévoir des vêtements adaptés pour la pratique d’activités équestres. Autres activités : • 1 intervention Pédago-Colo “Les P’tits héros – Premiers secours” • Activités de plein air : activités autour de la nature (découverte, jeux d’orientation), • Grands jeux sportifs et activités de détente, • Randonnées pédestres, • Veillées animées.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

