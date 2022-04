Passion Brahms / Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 25 mai 2022

de 20h30 à 22h30

Tarif unique : 22 EUR

Ingrid Roose, nouvelle cheffe de chœur déléguée du Chœur de l’Orchestre de Paris, offre ce soir un concert où deux piliers du chant choral dialoguent avec des raretés du répertoire. Ingrid Roose, nouvelle cheffe de chœur déléguée du Chœur de l’Orchestre de Paris, offre ce soir un concert où deux piliers du chant choral dialoguent avec des raretés du répertoire. Un programme passionnément romantique. Les Liebesliederwalzer sont à la musique chorale ce que les symphonies du même Brahms sont à l’orchestre : une pierre d’angle du répertoire que chaque chœur se doit de défendre. À la création, c’est Brahms lui-même et Clara Schumann, sa complice de longue date qui tinrent la partie de piano. La filiation avec Schumann ne s’arrête d’ailleurs pas ici : avec ses fréquentes oppositions entre groupes féminins et masculins, et ses couleurs intimistes ou brusquement passionnées, ils ne sont pas sans rappeler le Spanisches Liederspiel de Schumann. Peu connu en France, Wilhelm Stenhammar est pourtant l’un des principaux compositeurs suédois de sa génération. L’inspiration poétique de ces Deux poèmes de Levertin, instillant une note de solitude et d’introspection, se rapproche volontiers du romantisme allemand. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22870 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863224

