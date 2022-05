Passion 80 Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Passion 80 Berck, 27 mai 2022, Berck. Passion 80 Avenue Général de Gaulle

Le Kursaal Berck

2022-05-27 – 2022-05-27

Avenue Général de Gaulle

Le Kursaal Berck Pas-de-Calais Berck à 20h30 à la salle le Kursaal

3 artistes phares des années 80 avec Richard Sanderson, Sloane et Phil Barley Tarifs : plein 25€ / réduit 20€ en vente à l’Office de Tourisme +33 3 21 84 87 58 https://www.groupepartouche.com/evenements/details/10973/michel-pruvot/ à 20h30 à la salle le Kursaal

3 artistes phares des années 80 avec Richard Sanderson, Sloane et Phil Barley Tarifs : plein 25€ / réduit 20€ en vente à l’Office de Tourisme Avenue Général de Gaulle

Le Kursaal Berck

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégorie d’évènement: Berck Autres Lieu Berck Adresse Avenue Général de Gaulle Le Kursaal Ville Berck lieuville Avenue Général de Gaulle Le Kursaal Berck

Berck Berck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Passion 80 Berck 2022-05-27 was last modified: by Passion 80 Berck Berck 27 mai 2022

Berck