Cet évènement est passé Passing on the tradition Musique de l’Inde • Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Passing on the tradition Musique de l’Inde • Théâtre Mandapa Paris, 15 octobre 2023, Paris. Le dimanche 15 octobre 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. payant Plein tarif 16 EUR Tarif réduit 12 EUR Moins de 15 ans 8 EUR

L’un des plus grands maîtres de sarod indien au Mandapa. À ne pas manquer ! Passing on the tradition – musique indienne

Ranajit

Sengupta est l’un des plus grands maîtres de sarod indien. Originaire

de Calcutta, représentant le style « Maihar Gharana », Il est aussi

compositeur et s’est produit dans plus de 45 pays au cours des 30

dernières années. Il a voulu inscrire ce duo exceptionnel avec son fils Rajarshi, qui

joue une mandoline à 19 cordes spécialement conçue pour jouer des ragas,

dans la transmission et la tradition classique de l’Inde du Nord. Ils seront accompagnés au tabla par Kousik Banerjee, disciple de Pandit Anindo Chatterjee. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/passing-on-the-tradition +33145899900 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/passing-on-the-tradition

Théâtre Mandapa Sarod indien Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Mandapa Paris latitude longitude 48.8275749836245,2.34515600946972

Théâtre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/