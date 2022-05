Passez votre Chertificat d’études picard à Vermand Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

Vermand

Passez votre Chertificat d’études picard à Vermand Vermand, 21 mai 2022, Vermand. Passez votre Chertificat d’études picard à Vermand Vermand

2022-05-21 – 2022-05-21

Vermand Aisne Vermand Passez votre Chertificat d’études picard avec l’association Tertous Gadrus le samedi 21 mai de 9h30 à 11h30 à la médiathèque de Vermand ! Vous avez de 5 à 105 ans, venez découvrir la langue picarde dans la bonne humeur en passant votre chertificat d’études en picard sous la houlette de ch’marister, Jin-Pierge Semblat. Qu’os s’el diche pi qu’os y vienche !* Informations et inscriptions au 03 23 66 57 94 ou 06 82 26 20 87, par mail à semblat02@gmail.com. *du professeur, Jean-Pierre Semblat. Qu’on se le dise et qu’on vienne ! Passez votre Chertificat d’études picard avec l’association Tertous Gadrus le samedi 21 mai de 9h30 à 11h30 à la médiathèque de Vermand ! Vous avez de 5 à 105 ans, venez découvrir la langue picarde dans la bonne humeur en passant votre chertificat d’études en picard sous la houlette de ch’marister, Jin-Pierge Semblat. Qu’os s’el diche pi qu’os y vienche !* Informations et inscriptions au 03 23 66 57 94 ou 06 82 26 20 87, par mail à semblat02@gmail.com. *du professeur, Jean-Pierre Semblat. Qu’on se le dise et qu’on vienne ! semblat02@gmail.com +33 3 23 66 57 94 Passez votre Chertificat d’études picard avec l’association Tertous Gadrus le samedi 21 mai de 9h30 à 11h30 à la médiathèque de Vermand ! Vous avez de 5 à 105 ans, venez découvrir la langue picarde dans la bonne humeur en passant votre chertificat d’études en picard sous la houlette de ch’marister, Jin-Pierge Semblat. Qu’os s’el diche pi qu’os y vienche !* Informations et inscriptions au 03 23 66 57 94 ou 06 82 26 20 87, par mail à semblat02@gmail.com. *du professeur, Jean-Pierre Semblat. Qu’on se le dise et qu’on vienne ! Tertous Gadrus

Vermand

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vermand Autres Lieu Vermand Adresse Ville Vermand lieuville Vermand Departement Aisne

Vermand Vermand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermand/

Passez votre Chertificat d’études picard à Vermand Vermand 2022-05-21 was last modified: by Passez votre Chertificat d’études picard à Vermand Vermand Vermand 21 mai 2022 Aisne Vermand

Vermand Aisne