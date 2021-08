Passez une journée à Boisguérin Domaine de Boisguérin, 18 septembre 2021, Souvigné.

### En Poitou, sur les terres de la Dame de Chambrille, visitez le logis de Boisguérin et ses alentours, un lieu où l’Histoire continue de s’écrire. ### Boisguérin, un tiers-lieu à la campagne. **Un espace protégé à dimension humaine.** Le Domaine de Boisguérin, situé sur les terres de la dame de Chambrille, en lisière de la forêt de l’Hermitain à Souvigné, propose des projets agroécologiques en accord avec un patrimoine de savoir-faire et de savoir être. Boisguérin a été façonné par la main de l’homme. Ici, l’équilibre entre l’homme et son environnement est au cœur des préoccupations. La ruralité y prend tout son sens dans cet engagement commun et réciproque entre nature et culture. Il était une fois un domaine d’environ 220 ha, endormi depuis quinze ans, et resté dans un état de conservation surprenant. La propriété construite essentiellement entre le XIXème et le milieu du XXème siècle conserve toute son unité et sa complétude. Une maison de maître, des fermes attenantes, des champs, des prés, des bois, des espaces de maraîchage, d’élevage, des sources, un lavoir, une pompe bélier et son château d’eau. Tout y est. Les bâtiments restés dans leur état d’origine méritent une rénovation respectueuse au plus proche de cet état. La pompe bélier ne demande qu’à irriguer le potager et abreuver les bêtes. Boisguérin reste un espace patrimonial dont le caractère exceptionnel mérite d’être choyé et partagé par tous. Lieu de respect et de découverte, son avenir n’accepte aucune compromission. Sa vocation ne s’inscrira dans le XXIème siècle qu’en magnifiant les exigences et la transmission des savoirs, héritées de son passé, écoutées, ouvragées, embellies par des mains et des attentions consciencieuses. **Une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) en partage.** C’est une SAS SCIC qui gère le domaine, un désir de coopérer, d’avancer ensemble avec plusieurs cordes à son arc. Parce qu’ici nous voulons donner du sens à la ruralité. Réconcilier la terre et les hommes. Faire société. Le respect de l’environnement et de la personne humaine sont deux conditions essentielles et indissociables : il s’agit de satisfaire leurs besoins dans une relation d’équilibre plutôt que de prédation. L’organisation statutaire de la SCIC offre un outil démocratique en adéquation avec nos objectifs. Les adhérents souhaitent ainsi entrer dans une démarche solidaire et collective à l’exclusion de toute ambition capitalistique. Dans un premier temps des activités de maraîchage et d’élevage de poules de Marans (en Bio toutes les deux) ont vu le jour en ce début 2021. Un volet écogites en relation avec ce que l’on appelle l’agritourisme pointe déjà le bout de son nez. Des accueils de camps découvertes, de centres de loisirs en rapport avec la nature et l’environnement sont déjà proposés. L’emploi est primordial, c’est ainsi que trois salariés sont déjà sur le terrain. L’ensemble de ces choix offre un ancrage territorial qui s’étoffera au fur et à mesure de l’avancée des projets, en ayant à l’esprit le lien permanent avec les collectivités publiques, les associations et les habitants voisins du site. **Les Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre 2021 :** Nous avons souhaité nous inscrire sur ces journées du patrimoine afin d’offrir au public la possibilité de découvrir ce site un peu méconnu, d’expliquer son fonctionnement et de susciter l’intérêt citoyen. Les journées sont articulées autour de la découverte de différents ateliers techniques et thématiques directement liés aux travaux actuels de Boisguérin, comme si vous étiez les témoins d’une activité qui ne s’est jamais arrêtée. Les salariés de la SCIC, des artisans, ainsi que les bénévoles seront en plein travail afin de vous faire découvrir ce qui fait la richesse de Boisguérin. Deux journées davantage tournées sur la présentation d’un patrimoine rural et d’une économie en rapport avec ce dernier. Où il s’agirait de montrer plus un savoir-faire en adéquation avec le réel, avec nos envies, avec les métiers indispensables sur le site aujourd’hui, plutôt qu’une simple reconstitution nostalgique ou contemplative d’un patrimoine architectural spectaculaire. Au programme de la ruche en activité : Visite libre du site à partir de 14H Visites guidées prévues 2 ou 3 fois dans l’après-midi. Le jardin du maraîcher : Maraîchage, avec explications sur le paillage, le compost, le broyage, le respect du bio. L’espace poulailler : Les poules de Marans, leurs spécificités, leurs qualités, leurs préservations. Le hangar à pierre : Taille de pierre à l’ancienne pour respecter les constructions du site. Le chantier des bardeaux : Assemblage et taille de ces petites pièces de bois qui favorisent l’étanchéité des toits. Le lieu couture : Rénovation et fabrication de rideaux pour les différents espaces du site. Le coin des bois : Utilisation du bois pour les chevrons, planches et poutres prévus dans les rénovations. D’autres ateliers pourront venir animer cette ruche. Visite du rez-de-chaussée de la maison de maître : Restée quasiment en l’état depuis plus d’un demi-siècle. Des animations et points de rencontres dans l’après-midi : Marché aux légumes issus de la production de Boisguérin Espace d’informations sur la SCIC de Chambrille. Bar et crêpes dans un espace aménagé. 15H et 17H Samedi et Dimanche : Pauses musicales proposées par « L’Ecarquilleur d’oreilles ». Guillaume Grosbard (violoncelliste) et Tomoko Katsura (violoniste), deux musiciens professionnels virtuoses qui nous invitent à partager leur art dans un esprit populaire. Une participation solidaire sera proposée afin de poursuivre ce type de projet artistique lors de futures manifestations. En attendant de vous rencontrer sur ce site privé mais néanmoins ouvert aux rencontres atypiques, aux « utopies réalistes », aux découvertes sensibles et amoureuses, aux croisements des cultures et de la nature. A bientôt à Boisgérin.

Gratuit.

Domaine de Boisguérin 79800 Souvigné



