Bal de la Guinguette sous la Cabane passez par la ZA de St Martin de Londres, ne PAS suivre Google Maps, Mas-de-Londres (34) Bal de la Guinguette sous la Cabane passez par la ZA de St Martin de Londres, ne PAS suivre Google Maps, Mas-de-Londres (34), 22 juin 2023, . Bal de la Guinguette sous la Cabane Jeudi 22 juin, 19h30 passez par la ZA de St Martin de Londres, ne PAS suivre Google Maps, Mas-de-Londres (34) 5€ , 7€ tarif soutien Bal de la Guinguette sous la Cabane Jeudi 22 juin c’est bal trad sur le plancher sous la cabane du vieux chêne,au domaine des Terres du Pic (vins natures) à St Martin de Londres. Au programme, 2 groupes qui vous feront danser et rêver : Sorgues et Bourrasque Ouverture de la buvette à 19:30Bal à 20hBoeuf à partir de 23h, amenez vos instruments ! Tarif 5€Tarif soutien 7€Pour des questions de jauge, nous vous demandons de bien vouloir réserver par SMS au 07 82 20 21 84L’intégralité sera reversé aux musicien.nes Buvette pour découvrir les produits du domaine et plus encorePas de restauration prevue sur place, apportez ce que vous souhaitez ! Lieu : La Liquière, 34380, Mas de Londres. Ne PAS utiliser Google Maps, qui ne mène pas au bon endroit ! Passez par la ZA de la Liquière, à l’entrée de St Martin de Londres. source : événement Bal de la Guinguette sous la Cabane publié sur AgendaTrad passez par la ZA de St Martin de Londres, ne PAS suivre Google Maps, Mas-de-Londres (34) Domaine des Terres du Pic, La Liquière, Mas de Londres

