Passeurs d’images, un été au ciné Martigues, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Martigues.

Passeurs d’images, un été au ciné 2021-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-29 L’ensemble des quartiers de la ville Divers lieux, voir programme

Martigues Bouches-du-Rhône

Le programme été 2021.

– 1er juillet – Cour de l’Île : « Yesterday ». 2019 / 1h57, de Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

– 6 juillet – Maison pour tous de St-Julien (plateau d’évolution) : « Nouveau départ ». 2012 / 2h03, de Cameron Crowe, avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church.

– 7 juillet – Maison jeanne Pistoun (à la pinède) : « Mauvaises herbes ». 2018 / 1h40min, de Kheiron, avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier.

– 8 juillet – Maison de Croix-Sainte (le stade) : « A star is born ». 2019 / 1h57,

de Danny Boyle, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

– 12 juillet – Maison de Lavéra (square Gilabert) : « La belle époque ». 2019 / 1h56, de Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.

– 13 juillet – Maison Eugénie Cotton (école Jean Jaurès) : « Venise n’est pas en Italie ». 2019 / 1h35, de Ivan Calbérac, avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat.

– 19 juillet – Maison Jacques Méli (plateau d’évolution du Mas de Pouane) : « Abominable ». 2019 / 1h37, de Jill Culton, Todd Wilderman, avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor.

– 21 juillet – Maison Notre-Dame des Marins (cour du gymnase Di Lorto) : L’extraordinaire voyage du fakir ». 2018 / 1h36, de Ken Scott, avec V Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriart.

– 22 juillet – Maison Paradis Saint-Roch (place centrale) : « Yéti et compagnie ». 2018 / 1h37min, de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig, avec Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino.

– 26 juillet – Maison de Carro (parc résidentiel Les Chalets De La Mer) : « Le sens de la fête ». 2017 / 1h56, de Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara.

– 28 juillet – Maison de Lavéra (cité arc-en-ciel) : « La bonne épouse ». 2020 / 1h49

De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky.

– 29 juillet – Maison de Boudème (parking du Bâtiment G) : « Comme des bêtes ». 2019 / 1h26, de Chris Renaud, Jonathan Del Val, avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti.



Dans le cadre des Fadas du Monde / Le bel été martégal.

Les séances en plein air permettent de créer, tout au long de l’été, des moments de rencontre et de convivialité (pique-nique, repas des voisins, apéritifs…) dans les quartiers, de fédérer une dynamique festive autour d’un film au thème porteur, d’actualité, ou encore de divertissement.

Une séance plein air est un projet d’action culturelle à part entière, à forte valeur éducative et sociale autant qu’artistique, et constitue un axe fondamental du dispositif national d’éducation aux images hors-temps scolaire.

maisonsdesquartiers@ville-martigues.fr +33 4 42 41 63 40

