Passeurs d’images, un été au ciné

Passeurs d’images, un été au ciné, 28 juin 2022, . Passeurs d’images, un été au ciné

2022-06-28 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-30 Dans le cadre des Fadas du Monde / Le bel été martégal.

Les séances en plein air permettent de créer, tout au long de l’été, des moments de rencontre et de convivialité (pique-nique, repas des voisins, apéritifs…) dans les quartiers, de fédérer une dynamique festive autour d’un film au thème porteur, d’actualité, ou encore de divertissement.



Le programme été 2022



En juin :

– 28 juin à 21h30 : Pierre lapin 2 – Quartier Bargemont (Jonquières)

– 29 juin à 21h30 : L’effet aquatique – Piscine municipale Alvatica

– 30 juin à 21h30 : Hors normes – Cour de l’Ile Une séance plein air est un projet d’action culturelle à part entière, à forte valeur éducative et sociale autant qu’artistique, et constitue un axe fondamental du dispositif national d’éducation aux images hors-temps scolaire. Dans le cadre des Fadas du Monde / Le bel été martégal.

– 30 juin à 21h30 : Hors normes – Cour de l'Ile

