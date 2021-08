Toulouse Médiathèque jeunesse "Pourquoi pas ?" - Muséum Haute-Garonne, Toulouse Passeurs d’histoires Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Passeurs d’histoires Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum, 8 septembre 2021, Toulouse. Passeurs d’histoires

du mercredi 8 septembre au mercredi 29 décembre à Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum

Attention ! Les Passeurs d’Histoires arrivent avec des recettes magiques plein les poches et un chaudron d’où bouillonnent des récits EXTRAORDINAIRES… Alors, prêts à être transformés en gentilles citrouilles ou en sympathiques grenouilles à moustache ? N’hésitez plus et venez les écouter ! _Crédit photo: Unsplash – Alexia Rodriquez_

Accès libre et gratuit

Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée. Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum 35 allées Jules Guesde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T16:30:00 2021-09-08T17:00:00;2021-09-11T16:30:00 2021-09-11T17:00:00;2021-09-15T16:30:00 2021-09-15T17:00:00;2021-09-22T16:30:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-25T16:30:00 2021-09-25T17:00:00;2021-09-29T16:30:00 2021-09-29T17:00:00;2021-10-02T16:30:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-06T16:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-09T16:30:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-13T16:30:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-16T16:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-23T16:30:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-27T16:30:00 2021-10-27T17:00:00;2021-10-30T16:30:00 2021-10-30T17:00:00;2021-11-03T16:30:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-06T16:30:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-10T16:30:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-13T16:30:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-17T16:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-20T16:30:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-24T16:30:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T17:00:00;2021-12-01T16:30:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-04T16:30:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-08T16:30:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T17:00:00;2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T17:00:00;2021-12-18T16:30:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-22T16:30:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-25T16:30:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-29T16:30:00 2021-12-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque jeunesse "Pourquoi pas ?" - Muséum Adresse 35 allées Jules Guesde, toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque jeunesse "Pourquoi pas ?" - Muséum Toulouse