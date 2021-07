Passeurs d’histoires – les histoires du baobab Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » – Muséum, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

Passeurs d’histoires – les histoires du baobab

du mercredi 7 juillet au samedi 7 août à Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » – Muséum

Sous l’arbre à palabres, c’est l’heure où le griot conte mille et une histoires, couleur de dunes et de savanes, d’ombres fraîches et de soleil. Approche et installe-toi ! _Crédit illustration: Pixel-Shot_

Accès libre et gratuit

Les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée.

Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » – Muséum 35 allées Jules Guesde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



