Passeurs d’histoires – Histoires à toucher Médiathèque jeunesse “Pourquoi pas ?” – Muséum, 11 décembre 2021, Toulouse.

Autour de la thématique _Magies-Sorcelleries_, les médiathécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par des lectures plus ou moins scénarisées. Après les lectures, nous vous proposerons de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées _**Accessible uniquement au public non et mal voyant et au public en situation de handicap cognitif, mental et psychique**_ _Crédit photo : Unsplash – Alexia Rodriquez_

Accès libre et gratuit

Autour d'une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus ou moins scénarisée.

Médiathèque jeunesse "Pourquoi pas ?" – Muséum 35 allées Jules Guesde, Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T16:30:00 2021-12-11T17:15:00