Passeurs de nature Potager sauvage au jardin… Sortie nature guidée Fouesnant, dimanche 26 mai 2024.

Saines, Simples et Savoureuses… mais qui sont elles ?

Les plantes bien sûr !

Elles soignent l’esprit, régénèrent le corps, régalent les papilles. Deux dimanches par mois, le printemps ouvre son jardin extraordinaire pour faire parler les plantes. Reconnexion, métamorphose du vivant, super-pouvoir… elles nous transforment ! Et vous ?

Déroulement de la journée

Simples de 10h45 à 12h30

– Exploration du jardin par les sens observation, odorat, toucher…

– Cueillette de plantes de saison pour constituer un mesclun sauvage ;

– Identification des plantes cueillies par caractéristiques propres à chaque famille.

Savoureuses de 12h30 à 13h45

Déjeuner mesclun / tartinades privilégiant le cru, le local, le bio et la diversité végétale à partir de transformations de plantes simples à réaliser.

Saines

– La place des plantes à travers le monde ;

– Approfondissement botanique par les sens description, propriétés, dessin ;

– Zoom sur l’ortie propriétés, usages.

Vous repartez chez vous avec un mesclun sauvage prêt à consommer et des fiches famille des plantes étudiées pour pratiquer au quotidien. Le reste des documents suit par courriel.

À prévoir

Pour l’ensemble de l’activité

• Un siège adapté au repas et au dessin naturaliste ;

• Une boîte fermée pour le mesclun sauvage à emporter.

Pour la partie cueillette et repas

• Poches et ciseaux pour la cueillette ;

• une dinette couvert, bol, cuillère et gobelet pour le repas.

Horaires et tarif de 10h30 à 15h30 30* € à régler en espèces le jour même.

Lieu à Fouesnant, L’endroit est communiqué lors de l’inscription.

Dates les 14 et 28 avril, les 12 et 26 mai, les 9 et 30 juin.

Inscriptions 06 95 20 04 29. Précisez SVP les intolérances alimentaires.

L’activité est confirmée par sms la veille et peut être annulée en cas de météo défavorable ou de nombre insuffisant de participants.

*sauf le 14 avril, plus d’info Graines de Gaia / 02 98 95 27 31. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:30:00

fin : 2024-05-26 15:30:00

Endroit communiqué le jour de la sortie

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne passeursdenature@zohomail.eu

