Fouesnant Finistère Entre terre et mer…Changez de vie dans vos assiettes!

Boucle longue « Entre terre et mer », durée : 4h30 – 10,5 km Au pays de la reine pomme et des fruits de la mer, accompagnez vos cueillettes sauvages d’histoires

contant les activités nourricières du pays lors d’un parcours alliant terre et mer. Les mardis à 9h : 24 mai, 7 et 21 juin. À prévoir :

. tenue adaptée à la marche et à la météo.

. eau, sac, poches papier pour la cueillette.

. un contenant moyen avec couvercle. Rendez-vous :

. accès immédiat à Hent Coz Keranguel par la d44 à la sortie de Fouesnant.

. se garer à l’entrée de Hent Menez-Bris. Réservation :

par téléphone au 06 95 20 04 29 auprès de Caroline Masson.

La sortie est confirmée par sms la veille et peut être annulée en cas de météo défavorable ou de nombre insuffisant de participants.

