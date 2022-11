Passeurs de lumière Quimper Quimper Catégories d’évènement: 29000

29000 Quimper Avec “Passeurs de lumière”, Quimper s’anime tous azimuts en cette fin d’année ! Le programme des réjouissances met tous les sens en fête. Essayez-vous au roller dance, sur une piste de plus de 300 m2, une alternative sobre, sportive et festive à la traditionnelle patinoire. Déambulez dans la ville le nez en l’air et admirez les façades rehaussées de lumière. Attardez-vous place de la cathédrale : sur sa façade, se déploie chaque soir dans un chatoiement de couleurs, la fabuleuse histoire de l’oiseau de feu. Déambulation de marionnettes, spectacles de feu, horloge céleste, parade… chaque jour amène son lot de surprises. Un petit tour au village de Noël, place Terre au Duc, pour remplir la hotte de produits locaux et artisanaux. Aucun doute, en décembre, le bonheur est à Quimper. contact@quimper.bzh https://www.quimper.bzh/actualite/35247/3-passeurs-de-lumiere-du-2-au-31-decembre.htm Quimper

