« Passeurs de lumière » à Quimper Quimper

Durant les soirées de décembre, il fait bon déambuler à Quimper ! Une ribambelle de spectacles de rue, concerts et ateliers s’offrent aux petits et grands. Dès la nuit tombée, la bouffée d’air est euphorisante et le public comblé, dans la capitale de Cornouaille illuminée.

https://www.quimper.bzh/7-decouvrir-quimper.htm

