Toulouse

Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » – Muséum, le samedi 12 février à 16:30

Passeur d’Histoires en Langue des Signes —————————————- ### LA NATURE ET NOUS Le Passeur d’Histoires invite petits et grands à (re)découvrir, explorer et célébrer la NATURE à travers des histoires rappelant combien il est important et précieux de la préserver ! **Traduction en Langue des Signes Françaises – LSF**

Entrée libre

Atelier à partir de 3 ans, dans le cadre de la saison Naturez-vous ! Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » – Muséum 35 allées Jules Guesde, toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

