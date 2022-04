PASSEUR D’HISTOIRES À TOUCHER « AU CREUX D’UN ARBRE, DANS LA FORÊT » (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne C’est là que le Passeur d’Histoires vous donne rendez-vous pour glisser dans votre oreille des histoires sylvestres et arborées !

Rendez-vous à la Médiathèque jeunesse “pourquoi pas ?” Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Muséum d’Histoire Naturelle propose, a l’attention de tout public dès 3 ans, tout public en situation de handicap mental et tout public en situation de handicap visuel, une visite de 45 mn. C’est là que le Passeur d’Histoires vous donne rendez-vous pour glisser dans votre oreille des histoires sylvestres et arborées !

Après les lectures, nous vous proposerons de manipuler des objets en lien avec les histoires racontées.

