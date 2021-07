Lacanau INFREP LESPARRE Gironde, Lacanau Passerelles Vers l’Emploi – Réunion d’information collective INFREP LESPARRE Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

du mercredi 8 septembre au mardi 14 septembre

Vous venez d’obtenir un CAP ou un BAC Pro, Passerelles vers l’Emploi vous apporte les clés pour décrocher votre premier emploi. Formation de 13 semaines dont 9 en entreprise, gratuite et rémunérée

Sur inscription par mail : skarri@infrep.org

Venez nous rencontrer pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé INFREP LESPARRE 17 avenue de Bordeaux 33340 Lesparre Lacanau Gironde

2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T11:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T11:00:00

