Blaye 34 cours de la république,33390 Blaye Blaye, Gironde Passerelles vers l’emploi 34 cours de la république,33390 Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Passerelles vers l’emploi 34 cours de la république,33390 Blaye, 13 septembre 2021, Blaye. Passerelles vers l’emploi

34 cours de la république, 33390 Blaye, le lundi 13 septembre à 09:00

**Vous venez d’obtenir un BAC pro ou un CAP ? Boostez votre CV avec Passerelles vers l’emploi.** Grâce à ce dispositif, vous aurez l’opportunité de : * découvrir votre environnement professionnel et le monde de l’entreprise * développer une première expérience positive et valorisable pour votre avenir professionnel avec un stage de deux mois en entreprise * renforcer vos techniques de recherche d’emploi Ne perdez pas un instant pour mettre toutes les chances de votre côté ! Le 13 septembre, rejoignez-nous au 34 cours de la république sur Blaye pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé.

intégration gratuite sur inscription

Démarrage de l’accompagnement 34 cours de la république,33390 Blaye 34 cours de la république, 33390 Blaye Blaye Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blaye, Gironde Autres Lieu 34 cours de la république,33390 Blaye Adresse 34 cours de la république, 33390 Blaye Ville Blaye lieuville 34 cours de la république,33390 Blaye Blaye