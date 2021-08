Biganos 1 Rue Jean Zay,33380 Biganos Biganos, Gironde Passerelles vers l’emploi 1 Rue Jean Zay,33380 Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

**Vous venez d’obtenir un BAC pro ou un CAP ? Boostez votre CV avec Passerelles vers l’emploi.** Grâce à ce dispositif, vous aurez l’opportunité de : * découvrir votre environnement professionnel et le monde de l’entreprise * développer une première expérience positive et valorisable pour votre avenir professionnel avec un stage de deux mois en entreprise * renforcer vos techniques de recherche d’emploi Ne perdez pas un instant pour mettre toutes les chances de votre côté ! Le 4 octobre, rejoignez-nous au 1 Rue Jean Zay sur Biganos pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé.

intégration gratuite sur inscription

