du lundi 13 septembre au mardi 14 décembre à IRFREP

Tu as obtenu ton CAP ton BAC PRO en 2019-2020 ou 2021 Tu as entre 16 et 26 ans Ce dispositif est fait pour toi ! Passerelles vers l’emploi est un dispositif d’accès à l’emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans sortant de la session 2019, 2020 ou 2021 avec un CAP ou un BAC PRO. L’objectif de Passerelles est de te permettre d’acquérir des compétences complémentaires ainsi que les clés de compréhension du monde du travail. Tu vas pouvoir découvrir la diversité de plusieurs entreprises. Cette prestation de 450 heures alterne périodes en centre et en entreprise. Le parcours sera construit en fonction de ta situation et ouvre le droit à une rémunération. Prochaine session dès le 13 septembre 2021 Reunion d’information le 01 septembre 2021 à 10h à Irfrep 23 rue de Paris 16000 Angoulême Renseignements et contact : [contact.formation@irfrep.fr](mailto:contact.formation@irfrep.fr) 05 45 38 29 91

IRFREP 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente



