Développer un projet de long-métrage ou court-métrage de fiction Passerelles Ecritures 110 rue Pierre Bouyeron, 34070 Montpellier Croix d’Argent Montpellier 34070 Hérault Occitanie [{« link »: « https://passerellesecritures.com/chataignes-boost-camp/ »}] La formation en résidence Châtaignes Boost Camp s’adresse à des auteurs.trices de courts ou longs-métrages de fiction. Elle existe depuis 2019.

Elle se divise en deux sessions de travail : une au mois d’avril-mai en immersion dans les Cévennes et une autre au mois d’octobre durant le festival CINEMED de Montpellier. La formation aboutit à une version de continuité dialoguée pour les courts-métrages et à une version de traitement pour les longs-métrages à présenter à des producteurs. Quand ? Dépôt jusqu’au 12 février 2023 minuit.` Pour qui ? Toute personne porteur.euse d’un projet de court ou long-métrage de fiction pour le cinéma. Conditions de participation : Dossier de candidature à envoyer par mail Tarif : 3120€ T.T.C – ayants droits OPCO (AFDAS, POLE EMPLOI…). Effectif : 10 personnes Plus d’informations sur le site de Passerelles Ecritures

