Dossier de candidature à établir

Écrire la pré-bible d’un projet de série Passerelles Ecritures 110 rue Pierre Bouyeron, 34070 Montpellier Croix d’Argent Montpellier 34070 Hérault Occitanie [{« link »: « https://passerellesecritures.com/serial-trek/ »}] La formation en résidence Serial Trek s’adresse à des auteurs.trices démontrant une expérience significative en écriture de fiction, ayant une appétence particulière pour l’écriture de série et portant un projet de série.

Elle se divise en quatre sessions de travail : trois en immersion dans le Lot et les Cévennes et une durant le festival Série Séries de Fontainebleau. La formation aboutit à une pré-bible d’une douzaine de pages d’un projet de série. Quand ? Dépôt jusqu’au 22 janvier 2023 à minuit Pour qui ? Toute personne ayant une expérience significative en écriture de fiction et démontrant une appétence particulière pour l’écriture de série. Binômes d’auteurs bienvenus. Effectif : 12 personnes Conditions de participation : Constitution du dossier de candidature à envoyer par mail Tarif : 5215€ T.T.C – ayants droits OPCO (AFDAS, POLE EMPLOI…). Plus d’informations sur le site de Passerelles Ecritures.

