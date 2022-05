PASSERELLES D’EUROPE – NAVIGATION LITTERAIRE SUR LA MEUSE Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay Meuse Les 17 et 18 juin prochains : la péniche “Passerelles d’Europe – navigation littéraire sur la Meuse” s’arrête au Port de Stenay. 17 et 18 juin : la péniche s’arrête au port à Stenay Vendredi 17 juin à partir de 18h : rencontre avec l’auteur et documentariste Eddy L.Harris autour de son ouvrage “Le Mississippi dans la peau” à la Bibliothèque de Stenay Samedi 18 juin à 10h : sur la péniche – atelier typoétique par le poète et typographe Pascal Leclercq Plus d’infos sur le programme bibliostenay@orange.fr +33 3 29 83 62 67 Rue du Port Port de Plaisance Stenay

