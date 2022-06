PASSERELLES D’EUROPE AVEC VICTOR POUCHET Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

2022-06-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-21

Saint-Mihiel 55300 L’association Caranusca propose cette année la troisième édition de « Passerelles d’Europe », navigation littéraire dans la région Grand Est et ses pays frontaliers, centrée autour de la littérature contemporaine. La navigation se déroulera du 10 juin au 06 juillet 2022, de Namur à Commercy, sur la Meuse. Pendant quatre semaines, auteur.e.s, illustrateur.ice.s, poète.sse.s, ainsi qu’un musicien et un typographe, embarquent à bord de la péniche Formigny (péniche Freycinet de 39 m) et viennent à la rencontre des publics lors des différentes escales qui ponctuent cette odyssée fluviale. Ces étapes sont l’occasion de lectures, rencontres, ateliers, conférences… Toutes les rencontres sont gratuites et accessibles à tous les publics, sur réservations. +33 3 29 89 02 87 http://www.caranusca.eu/nos-activites/les-passerelles/ Saint-Mihiel

