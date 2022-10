Passerelle : U-POP 2022/2023 : l’enfance Monségur, 20 octobre 2022, Monségur.

Passerelle : U-POP 2022/2023 : l’enfance

Cinéma EDEN Monségur

2022-10-20 18:30:00 – 2022-10-20 20:30:00

Cinéma EDEN 7 rue porte du Dropt

Monségur

Gironde

EUR 0 0 L’Université Populaire de Monségur est née du désir de se réunir lors de rencontres autour d’intervenants, fins connaisseurs des thèmes proposés.

Nous croyons que le savoir est intimement lié à l’idée de démocratie qui cultive le pluralisme et refuse l’entre soi. C’est donc une manière d’échanger entre nous, de découvrir de nouvelles idées, de développer son esprit critique, de s’ouvrir au monde et à l’autre. De se sentir libre et responsable.

Cette année, le thème sera l’enfance.

L’école évolue, bouge avec les progrès technologiques tout comme les méthodes pédagogiques. Le métier de l’enseignement, est souvent décrié, nous essaierons donc de comprendre comment l’école change et pourquoi notre société attend autant de l’école. Comprendre ce qu’elle peut faire pour les enfants qui viennent y chercher un savoir. Mais quel savoir?

Pour le savoir, rendez vous au cinéma EDEN…

Cinéma EDEN 7 rue porte du Dropt Monségur

