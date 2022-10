Paris comme ma poche – Quartier de Bercy Passerelle Simone de Beauvoir Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris comme ma poche – Quartier de Bercy Passerelle Simone de Beauvoir, 14 octobre 2022, Paris. Paris comme ma poche – Quartier de Bercy Vendredi 14 octobre, 14h30 Passerelle Simone de Beauvoir

Prix libre sur inscription

Journées nationales de l’architecture Passerelle Simone de Beauvoir Quai François Mauriac 75013 Paris Quartier de la Gare Paris 75013 Île-de-France Visité guidée du quartier de Bercy (1h30) avec Vincent, membre de Double Hauteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:30:00+02:00

2022-10-14T16:00:00+02:00 http://www.jmlwaterfeaturedesign.com/wp-content/gallery/parc-de-bercy-paris-france/parc-de-bercy-paris-france-water-feature-01.jpg

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Passerelle Simone de Beauvoir Adresse Quai François Mauriac 75013 Paris Quartier de la Gare Ville Paris lieuville Passerelle Simone de Beauvoir Paris

Passerelle Simone de Beauvoir Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paris comme ma poche – Quartier de Bercy Passerelle Simone de Beauvoir 2022-10-14 was last modified: by Paris comme ma poche – Quartier de Bercy Passerelle Simone de Beauvoir Passerelle Simone de Beauvoir 14 octobre 2022 Paris Passerelle Simone de Beauvoir Paris

Paris