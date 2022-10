Passerelle – mirador – Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 catégorie Aménagement Intérieur ou Extérieur ! Passerelle – mirador L'Isle-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Doubs

Journées nationales de l’architecture Passerelle – mirador 25250 L’ISLE-SUR-LE-DOUBS L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.panoramabois.fr/projets/6889 »}, {« link »: « https://www.prixnational-boisconstruction.org/ »}] Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 catégorie Aménagement Intérieur ou Extérieur ! Traversée par le canal du Rhône au Rhin, L’Isle-sur-le-Doubs souhaitait faire dialoguer les deux parties de son centre-ville en facilitant le franchissement piétonnier de la voie d’eau. L’ouvrage à imaginer devait remplir trois critères : s’harmoniser avec le pont routier existant, ménager la vue sur le canal et afficher une longue durabilité.

Le choix d’une passerelle couverte, avec un système porteur limité à une poutre treillis centrale, l’a emporté. Arrimés à cet axe pivot, des portiques contreventés soutiennent la toiture et les deux tabliers en lamibois. La poutre est en lamellé-collé de résineux, les autres pièces de charpente sont en bois massif de chêne ou de mélèze, selon leur exposition et leur rôle structurel. Le mélange savamment dosé de bois et d’acier inoxydable rappelle l’accastillage des péniches.

La passerelle, qui apporte une réponse fonctionnelle en séparant clairement les sens de circulation, se démarque par la grande transparence de ses façades qui paraissent s’affranchir de leur armature. Comme une touche finale astucieuse, le filet tout hauteur est là pour servir de support à des plantes grimpantes qui créeront un masque végétal tourné vers le pont routier voisin. Surface aménagée : 500 m²

Coût total : 28 000 € HT

En savoir plus : https://www.panoramabois.fr/projets/6889

En savoir plus sur le Prix National de la Construction Bois : https://www.prixnational-boisconstruction.org/

