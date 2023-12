SPECTACLE LE CIRQUE ENCHANTÉ PASSERELLE-MEDIATHEQUE Labège, 1 décembre 2023, Labège.

Labège,Haute-Garonne

La Passerelle-Médiathèque et la Compagnie Fabulouse vous proposent un tour de piste magique et musical !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:30:00. .

PASSERELLE-MEDIATHEQUE Rue de l’Autan

Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie



La Passerelle-Médiathèque and Compagnie Fabulouse invite you on a magical musical tour!

La Passerelle-Médiathèque y la Compagnie Fabulouse le proponen un recorrido musical mágico

Die Passerelle-Médiathèque und die Compagnie Fabulouse laden Sie zu einer magischen und musikalischen Tour de piste ein!

