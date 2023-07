La Meurthe, le canal, la voie ferrée: une esquisse industrielle de l’Est nancéien (1850-1930) Passerelle Lecreulx Nancy, 17 septembre 2023, Nancy.

Nancy rentre dans l’ère de l’industrialisation contemporaine après 1853, date de mise en service de la voie ferrée Paris-Strasbourg et du canal de la Marne-au-Rhin. Offrants des tracés parallèles, mais disjoints – la voie ferrée règne à l’Ouest de la ville, le canal à l’Est- ils tendent à constituer les limites du développement urbain jusqu’en 1870. L’après 1870 se traduit par un renforcement de l’activité industrielle dans le secteur Est. Favorisé par l’établissement de la voie ferrée de contournement entre 1872 et 1878, il s’inscrit dans le développement industriel de la vallée de la Meurthe, timidement amorcé dans la première moitié des années 1860 avec l’exploitation du sel au Sud-Est de Nancy et la mise en place des premières usines sidérurgiques. L’affluence de capitaux exogènes, belges, puis alsaciens, induit un dynamisme nouveau qui s’articule autour des voies de communication et forme la matrice mouvante de l’Est nancéien : entrepôts, usines de service et d’équipement industriel, abattoirs et succursales à caractère alimentaire. En voie de disparition dès le début des années 1970, son caractère industriel venait en surimposition à une proto-industrialisation plus ancienne, dont les Grands Moulins constituent un élément puissamment signalétique d’un quartier en permanente évolution.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

